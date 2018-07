Corinthians: estragar festa e férias Complicar a vida do Flamengo na luta pelo título deve ser a última tarefa do Corinthians na temporada. O confronto de hoje pode ser o da despedida dos titulares na temporada. Caso o Palmeiras ganhe do Atlético-MG, o duelo com os mineiros, na última rodada, vai ser amistoso de luxo e o técnico Mano Menezes antecipará as férias do grupo para chegar inteiro na reapresentação.