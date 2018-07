Corinthians estreia seu 'time ideal'

ÚLTIMOS ACERTOS - Ronaldo (ao centro), cuja chegada causou tumulto no aeroporto de Bogotá, participou ontem à noite do reconhecimento do gramado no Estádio El Campín

Acabaram as desculpas. Depois de 15 jogos sem repetir a escalação, com rodízio de jogadores e problemas por contusão, Mano Menezes, enfim, tem todos os titulares à disposição. Hoje, às 21h50, contra o Independiente de Medellín, no Estádio El Campín de Bogotá, o corintiano poderá ver como se comportará seu caro e experiente "time ideal" no segundo jogo pela Libertadores.

Montado para conseguir bom desempenho na competição continental, o "novo Corinthians" terá Roberto Carlos, Ronaldo e Danilo juntos pela primeira vez no ano. O trio é apontado como fator de desequilíbrio. Nas outras posições, o treinador carrega apenas uma dúvida: quem vai compor o meio com Elias e Danilo? Ralf, Jucilei e Tcheco disputam duas vagas. Dentinho, autor de três gols nos últimos três jogos, deve ficar como opção para a fase final.

"As coisas estão caminhando bem", diz o treinador. "Mas precisamos comprovar que tudo está correndo bem com um bom resultado em campo." O técnico sabe que não é fácil jogar fora de casa na Libertadores. Ciente das dificuldades, espera que o time ganhe ao menos um dos dois jogos que fará longe de seus domínios: hoje e na próxima quarta-feira, contra o Cerro Porteño, no Paraguai.

"Obrigado" a sacrificar Dentinho da equipe titular por causa da quantidade de jogadores do elenco, Mano aproveita o fato para pressionar, com sutileza, sua maior estrela: Ronaldo. Na Colômbia, as notícias são de que o jogador está machucado e não jogará. "Ele vai jogar desde o início da partida", garantiu o técnico. "Nós o tiramos do jogo com o São Caetano (domingo) para que tivesse uma condição melhor, pois seria uma incoerência, já que queremos todos 100% amanhã (hoje)."

Mano reconhece que a contusão do Fenômeno prejudicou sua preparação física em 2010, mas acredita que logo as coisas vão voltar ao normal. "Quando ele voltar a marcar os gols, que é o que está faltando, a confiança aumentará."

Durante os últimos dias, notícias de que atacante e treinador não andavam se relacionando bem agitaram o ambiente do clube. Mano garantiu não existir nada, além de fofoca. "Sempre tivemos bom relacionamento e continuamos bem."

O Corinthians tem 3 pontos no Grupo 1, assim como o Racing, do Uruguai, que ontem derrotou o Cerro Porteño por 2 a 1, em Montevidéu.

IND. MEDELLÍN Bobadilla; Calle, Anselmo, Jiménez e Valencia; Arias, López,

Ortíz e Barahona; Pardo e Giménez.

Técnico: Leonel Álvarez.

CORINTHIANS Felipe; Alessandro, Chicão, William e Roberto Carlos; Jucilei (Ralf),

Elias, Tcheco e Danilo; Jorge Henrique e Ronaldo.

Técnico: Mano Menezes.

Juiz: Sergio Pezzotta (ARG).

Local: El Campín, em Bogotá.Globo 21h50

Eldorado/ESPN - AM 700