Corinthians faz marketing ecológico

Para comemorar seu centenário, o Corinthians lançou o projeto Jogando pelo Meio Ambiente. Na temporada 2010, para cada jogo do time serão plantadas cem árvores. E mais cem para cada gol. O projeto é uma parceria com o Banco Cruzeiro do Sul e com o Instituto Ecoar. "Plantaremos espécies originárias da Mata Atlântica em áreas públicas", explica Miriam Duailibi, do Ecoar. Serão neutralizadas também as emissões relativas ao gasto de energia elétrica do Estádio do Pacaembu em dias de jogo e as viagens dos jogadores. "Estamos trabalhando com uma meta de 22 mil árvores", diz Miriam. Para o capitão do Corinthians, William, a iniciativa será positiva não só para os corintianos. "Espero que o time faça mais gols que na temporada passada."