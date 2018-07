Corinthians festeja a volta do Fenômeno

A reta final do Campeonato Brasileiro virou uma escada de 14 degraus (rodadas) para o Corinthians. Campeão da Copa do Brasil e com vaga garantida na Taça Libertadores do ano que vem, apenas o título interessa ao time do Parque São Jorge, que enfrenta o Goiás, hoje, às 18h30, no Pacaembu. Ciente de que não pode mais tropeçar se quiser alcançar os líderes nos próximos jogos, o time não quer também decepcionar mais uma vez sua torcida, que deverá lotar o estádio. "Temos de subir degrau por degrau. O primeiro rival a ser ultrapassado é o Goiás e, para conseguirmos, não podemos deixar de vencer", disse o técnico Mano Menezes.

Ronaldo retorna na véspera de completar 33 anos, após 56 dias de sofrer uma fratura na mão esquerda e de fazer uma lipoaspiração. A equipe não quer desperdiçar pontos no Pacaembu, como ocorreu diante do Botafogo (3 a 3), quando esteve três vezes na frente do placar, e diante do Avaí (0 a 0). As duas igualdades com Santo André e Barueri, mesmo disputadas no campo do adversário, são consideradas como resultados ruins, já que a presença de torcedores corintianos foi muito superior.

SUPERAÇÃO

Há três jogos sem vencer, o Goiás tenta reagir para retornar ao G-4, na 900ª partida pelo Brasileiro. O técnico Hélio dos Anjos vai apostar na superação, que fez a equipe saltar do 11º lugar ao 2º lugar no turno. "O grupo tem motivação e disposição. É uma decisão." Com 39 pontos, o Goiás vem de três resultados ruins: derrotas para Barueri (3 a 1) e Inter (4 a 0) e empate (2 a 2) com o Coritiba.

A queda de rendimento preocupa. E deve-se, segundo a comissão técnica, aos desfalques, que impedem a mesma formação por mais de dois jogos. "Cartões e expulsões têm sido um problema", disse o goleiro Harley. "E ainda temos uns cinco pendurados." Suspensos, Amaral e Felipe não jogam.