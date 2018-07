Corinthians já projeta a próxima temporada

Defederico estreou diante do São Paulo e Edno deve vestir a camisa alvinegra pela primeira vez contra o Atlético-PR, sábado, no Pacaembu. Mano tenta repetir a estratégia que deu certo na temporada passada, quando acertou o time durante a Série B e já conquistou o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil no primeiro semestre de 2009.

"Temos de jogar melhor a cada rodada, ir buscando as vitórias", constatou o treinador. "Ainda há condições matemáticas de título, embora seja muito difícil." O Corinthians ficou a 12 pontos do líder Palmeiras e nunca na história do Brasileiro por pontos corridos uma equipe conseguiu recuperação tão impressionante com 12 rodadas até o fim.

"Jogar bem neste momento é importante para irmos ganhando ritmo e acertarmos o time para o ano que vem", reconheceu o capitão William. "A temporada 2010 será a mais importante do Corinthians. Nossa responsabilidade é muito grande."