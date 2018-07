Corinthians: nada de brasileiros O presidente Andrés Sanchez está no Paraguai para acompanhar o sorteio dos grupos da Libertadores. A torcida é para que o clube não caia numa chave com confronto caseiro já na primeira fase - neste ano Sport e Palmeiras se enfrentaram de cara. Para isso, teria de escapar do Brasil 5, que vem da repescagem.