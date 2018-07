Corinthians: trio é aposta contra o Fla A defesa do Flamengo que se cuide. O ataque corintiano nada produziu no jogo do primeiro turno - vitória rubro-negra por 1 a 0, gol de Adriano -, mas agora terá formação bem diferente e mais forte. O trio ofensivo Defederico, Jorge Henrique e Ronaldo, que não atuou no Maracanã, promete endurecer a vida dos visitantes e candidatos ao título domingo, em Campinas. Juntos, são responsáveis por um terço dos gols do time em 2009: 35 dos 104. "Vou torcer pelo Flamengo, mas não contra nós", adiantou Ronaldo, prometendo jogo duro contra o clube da infância. O craque está magoado com flamenguistas que o chamaram de "traidor" e o ofenderam quando acertou com o Corinthians, e busca o troco.