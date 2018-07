Corintianos apostam no ressurgimento do ataque

Mesmo campeões paulistas com belos resultados sobre o próprio São Paulo nas semifinais e diante do Santos, na decisão, até agora os destaques diante dos grandes rivais têm sido os jogadores de marcação. A prova vem no número dos gols. Mesmo com Jorge Henrique, Dentinho e Ronaldo em campo, foram apenas cinco gols do trio em 11 clássicos. Jorge não sabe o que é marcar diante dos arquirrivais, enquanto Dentinho fez apenas um contra o Santos. Perdeu para Cristian, com dois, e Chicão, autor de três. Ronaldo é quem mais se destacou, com quatro.

Mano Menezes apostará mais uma vez em seu trio. Ele já adiantou que Ronaldo jogará solto, sem obrigação de marcar (está com dores no joelho direito) e aposta que será o dia de Jorge Henrique e de Dentinho.

Motivação não faltam aos atacantes. Ronaldo espera marcar o tão sonhado gol de aniversário - fez 33 anos na terça-feira -, Dentinho foi reprovado em teste no Tricolor quando tinha 13 anos, e Jorge defende invencibilidade diante do oponente.

Para Dentinho, o fato de o ataque estar deixando a desejar nos grandes clássicos não aumenta a cobrança sobre ele. "Não sofro pressão por isso. Nós (ele e Jorge Henrique) temos ajudado bastante na marcação e o mais importante é o Corinthians vencer", garante.

Mas ele carrega, sim, um gostinho a mais para desencantar diante do time que lhe fechou as portas. Em quatro jogos no ano, o time fez oito gols. Dos atacantes, só Ronaldo balançou as redes. Ele espera que amanhã seja sua vez. "É melhor não colocar fogo." Mas acaba se traindo ao revelar ter a coreografia do gol ensaiada: "Se eu marcar, vou homenagear o Exaltasamba." Agora é saber como ele dançará no Morumbi.