Coro da Osesp celebra 15 anos com disco

Quem ouviu o Coro da Osesp fazendo um repertório que vai da Missa em Si Menor, de Bach, ao oratório Os Sete Portões de Jerusalém, de Krzysztof Penderecki, sabe o que essa formação deve ao talento de Naomi Munakata, que o rege desde a sua criação, em 1994. Pois bem, amanhã é dia de festa: o Coro da Osesp estará comemorando os seus 15 anos de atividades.

Nesse curto período, Naomi soube transformá-lo, indiscutivelmente, no melhor coral em atividade, hoje, em um país onde o que não falta é a tradição de bons corais. Graças a ela, a Osesp conquistou seu lugar ao lado do Madrigal Renascentista de Belo Horizonte, do Coral Lírico do Municipal, de tantas outras formações importantes. E esse feito tem que ser celebrado.

A festa será na Sala São Paulo, amanhã às 21 horas e no sábado às 16h30, com concerto e o lançamento de Canções do Brasil, o primeiro CD gravado pelo grupo. Iniciando-se com os Seis Provérbios op. 79, de Mendelssohn, o programa incluirá peças do romântico sueco August Söderman, do inglês Gustav Holst, do argentino Carlos Guastavino, do cubano Electo Silva Gainza.

Num vasto painel do ecletismo da programação feita pelo coro em seus 15 anos de vida, ele cantará também vários autores brasileiros: Villa-Lobos, Mignone, Camargo Guarnieri, Osvaldo Lacerda, Villani-Cortes, Aylton Escobar, Ronaldo Miranda, Marlos Nobre. E alguns números de música popular brasileira. Pode ir e aplaudir, porque o coro também é seu.

Serviço

Coro da Osesp. Regência de Naomi Munakata. Sala São Paulo (1.484 lug.). Praça Júlio Prestes, 16, telefone 3223-3966. Amanhã, 21 h; sáb., 16h30. De R$ 20 a R$ 42 - ingressos por telefone: 3223-3966