Coronel da reserva mata mulher e tenta suicídio em SP O coronel reformado da PM, José Carlos Clemente, de 59 anos, matou a mulher durante uma discussão na noite de ontem e, em seguida, tentou suicídio. O crime ocorreu num prédio na rua Borges de Barros, Vila Madalena, zona oeste da capital paulista, onde a vítima passou a morar com uma filha em função do processo de separação do casal. Armado, Clemente atirou contra a mulher e depois tentou se matar. Testemunhas afirmam que ouviram vários gritos e, na seqüência, os disparos. A mulher do coronel morreu no local. A Polícia Militar foi acionada pelos vizinhos por volta das 21h. Clemente foi encaminhado para o Hospital das Clínicas, onde passou por cirurgia e está internado em estado grave. O tiro disparado pelo ex-policial militar contra si mesmo atingiu o queixo e saiu pela cabeça. O caso foi registrado no 14º Distrito Policial de Pinheiros.