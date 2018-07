Coronel morreu por impedir esquema de PMs com tráfico

Policiais militares mataram o coronel José Hermínio Rodrigues porque ele prejudicou o esquema de mesadas pagas pelo tráfico de drogas a policiais corruptos do grupo de extermínio Matadores do 18, que atuava na zona norte de São Paulo. A acusação foi feita pelo segurança Wellington de Carvalho Franco, preso sob suspeita de ser um pistoleiro de aluguel.

Os PMs seriam donos de pontos de drogas e tomavam dinheiro de traficantes rivais que trabalhavam na área do 18º Batalhão, unidade subordinada ao coronel Hermínio, que comandava a zona norte de São Paulo quando foi assassinado, em 2008. Cada traficante era obrigado a dar R$ 300 por mês. Franco disse que sabe de tudo isso porque trabalhava com os PMs. Ele confessou três assassinatos, todos praticados em companhia de policiais. Ao se autoincriminar, ele busca os benefícios de uma delação premiada.

Os comparsas do segurança também atuariam como pistoleiros, a mando das máfias dos caça-níqueis e dos combustíveis. Veio de Franco a primeira pista que pode levar à elucidação de um dos mais misteriosos assassinatos ligados ao jogo paulista: a execução a tiros, em 2003, do banqueiro do jogo do bicho Francisco Plumari Junior, o Chico da Ronda, dono de milhares de caça-níqueis.

O segurança foi ouvido duas vezes no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Na primeira, forneceu novos detalhes da morte do coronel. Disse que seu amigo, o soldado Pascoal dos Santos Lima, foi o executor. O soldado, que nega o crime, foi indiciado pelo DHPP em 2008. Franco afirmou que Pascoal e um sargento queriam ver o coronel morto para que pudessem retornar ao 18º Batalhão - Hermínio os havia afastado da unidade.

Franco afirmou que o sargento tinha envolvimento com donos de máquinas caça-níqueis na zona norte e teria trabalhado como segurança de Chico da Ronda. Franco acusou ainda os policiais de receber um "mensalinho" das bocas de fumo para deixá-las sossegadas. Ele forneceu o endereço de três delas, que pagariam propina aos policiais, e os nomes de traficantes acertados com os Matadores do 18. Transferidos, os PMs não conseguiam mais manter o mesmo controle do tráfico.

"O sargento dizia que, se conseguissem matar o coronel, os problemas deles estariam resolvidos, pois o seu pai, que é coronel, ia conseguir transferi-los de volta ao 18º Batalhão."

Franco contou que fazia bico como segurança em uma loja em companhia dos policiais na Avenida Engenheiro Caetano Álvares, na zona norte, mesmo local onde o coronel foi morto. Os dois policiais que ele acusa do crime saberiam que o coronel costumava andar de bicicleta ali.

Segundo ele, Pascoal viu o coronel no dia do crime, apanhou a moto e foi atrás. Atirou no oficial, que caiu da bicicleta. Disparou outras quatro vezes e chutou a cabeça da vítima. Depois, jogou a pistola em um rio.