Corpo a corpo intensifica-se na Dinamarca Nos bastidores, as cidades candidatas intensificam o lobby. O secretário-geral do comitê da candidatura Rio-2016, Carlos Roberto Osório, confirmou que o contato com os integrantes do COI já começou em busca de votos. No hall do hotel que hospeda os integrantes do comitê, a movimentação era intensa. "É a fase do corpo a corpo", explica Osório. "Não vamos pular no pescoço de ninguém. Tudo será feito de forma elegante."