Corpo carbonizado é encontrado em fábrica desativada O corpo de uma pessoa foi encontrado nesta madrugada na entrada de uma indústria química desativada na cidade de Cruzeiro, no Vale do Paraíba, ao lado da Rodovia Doutor Avelino Júnior (SP-52), a 220 quilômetros da capital paulista. Os bombeiros enviaram várias viaturas após receberem informação de que um imóvel abandonado estava em chamas. O corpo, ainda não indefinido e totalmente carbonizado, foi localizado no interior de uma guarita. Ainda não se sabe o que teria iniciado o incêndio.