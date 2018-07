Corpo da cantora lírica Diva Pieranti é enterrado no Rio Foi enterrado neste domingo, no Cemitério São João Batista, em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro, o corpo da cantora lírica brasileira Diva Pieranti, uma das maiores sopranos do País de sua geração. Diva estava internada no Hospital São Lucas, em Copacabana, onde se recuperava de um aneurisma cerebral e faleceu na madrugada de sábado, após um procedimento cirúrgico, aos 82 anos.