Corpo da namorada de filho de Cabral é enterrado no Rio Cerca de 300 pessoas acompanharam hoje o enterro do corpo da estudante Mariana Noleto, de 20 anos, no cemitério São João Batista, em Botafogo, na zona sul do Rio. Namorada de Marco Antônio Cabral, filho do governador do Rio, Sérgio Cabral (PMDB), Mariana foi uma das vítimas da queda de um helicóptero em Porto Seguro (BA) na noite da última sexta-feira.