Corpo de adolescente é encontrado em Santos

Os bombeiros localizaram na madrugada de hoje o corpo de um adolescente de 13 anos que havia desaparecido no mar durante o feriado da Semana Santa, em São Vicente, no litoral sul do Estado. Segundo informações iniciais, o corpo do jovem foi encontrado por volta das 5h30, próximo à ilha Urubuqueçaba, ao lado do emissário Submarino de Santos.

Um homem de 50 anos continua desaparecido desde o feriado. Ele foi visto pela última vez na Praia Dura, em Ubatuba, no último sábado. As buscas foram retomadas nesta manhã, segundo os bombeiros. Outros quatro corpos de pessoas desaparecidas no mar durante o feriado já foram encontrados no litoral de São Paulo.