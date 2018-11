Corpo de adolescente morto pelo Exército é enterrado Em meio à revolta de parentes e amigos, o adolescente Abraão da Silva Maximiliano, de 15 anos, morto a tiros por soldados do Exército no Complexo do Alemão, foi enterrado hoje (28) no Cemitério de Irajá, na zona norte. O subsecretário de Direitos Humanos, Antônio Carlos Biscaia, esteve no cemitério e ofereceu à família a possibilidade de inclusão no programa de proteção a testemunhas.