Corpo de advogada é velado e será enterrado às 11 horas

O pátio do cemitério, que tem capacidade para cerca de 350 veículos, estava repleto horas depois do início do velório. Acredita-se que cerca de 500 pessoas tenham se dirigido até o cemitério. Em homenagem a Mércia, foram fixadas inúmeras faixas, dentro e fora do velório e no pátio do cemitério.

A previsão é de que o corpo da advogada saia do Memorial, localizado no Jardim Diogo, por volta das 11 horas, e que chegue, no máximo 20 minutos depois, ao Cemitério São João Batista, no centro de Guarulhos, onde será o enterro, que não deve passar do meio-dia.

Segundo os funcionários de ambos os cemitérios, a família pode, caso assim deseje, antecipar o término do velório e enterrar o corpo da advogada a partir das 9 horas.