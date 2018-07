Corpo de aposentada é encontrado em túnel do Metrô-SP A aposentada Maria de Jesus Heyn, de 85 anos, foi encontrada morta na madrugada de hoje no túnel do Metrô, a 218 metros da estação Jardim São Paulo, da Linha 1 - Azul, na zona norte da capital paulista. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), seguranças da companhia foram avisados por um condutor sobre a existência de "um objeto na via". Ao chegarem ao local, eles avistaram a idosa com diversos ferimentos. De acordo com a SSP, para liberarem o trecho, os segurança fotografaram o local e removeram o corpo dos trilhos, o que teria prejudicado a perícia. Em nota, o Metrô informou que a polícia providenciou a retirada do corpo. O caso foi registrado na Delegacia do Metropolitano (Delpom) como morte suspeita. O comunicado traz ainda que o chefe da segurança do Metrô, José Luiz Bastos, já conversou com um representante da família da aposentada e explicou as providências tomadas pela companhia. Segundo o Metrô, "somente o inquérito vai esclarecer as circunstâncias e as causas da morte". Uma amiga da família da vítima, que não quis se identificar, contou que a aposentada saiu para ir ao dentista entre 14 e 15 horas de ontem e não apareceu mais. Segundo a amiga, a aposentada morava sozinha e apresentava boa saúde. A amiga afirmou que o Metrô não prestou nenhuma assistência à família de Maria de Jesus Heyn.