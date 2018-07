Corpo de Arthur Sendas é enterrado no Rio Foi enterrado no começo da tarde o corpo do empresário Arthur Sendas no cemitério São João Batista, em Botafogo, zona sul do Rio. "Não dá para aceitar. Não dá para entender. É o tempo que vai ajudar a gente", disse um dos filhos do empresário, Nelson Sendas, que voltou de viagem ao exterior para o enterro do pai. "Não tem sentido. Meu pai era uma pessoa extremamente boa, justa, que fazia o bem para todo mundo. Cuidou de muitos funcionários, muita gente se formou, muita gente é alguma coisa na vida porque ele ajudou", afirmou. O empresário, dono da rede supermercados Sendas, do Rio, morreu na madrugada de ontem após ter sido baleado no apartamento em que morava, no Leblon, zona sul da capital fluminense. O suspeito era Roberto Costa Júnior, motorista de um dos netos de Arthur Sendas, que se apresentou na noite de ontem à polícia do Rio. Centenas de pessoas estiveram no cemitério, principalmente funcionários do grupo Sendas. "Falei pessoalmente com ele cinco vezes. Ele sempre tratou bem os funcionários. Estava sempre feliz, brincando. Era um pai para todo mundo", disse Gil de Almeida, de 27 anos, que trabalha desde os 14 anos como funcionário do grupo Sendas, e hoje é chefe de seção do supermercado da Taquara, em Jacarepaguá, zona oeste da capital.