Corpo de banhista é encontrado no Guarujá

O corpo de Josiel de Paula Santos, de 19 anos, desaparecido desde a manhã de sábado, quando entrou na água na Praia de Pitangueiras, no Guarujá, foi encontrado na tarde de terça-feira, 4, segundo os bombeiros da cidade. Ele foi encontrado por volta das 16h30 na praia da Enseada, que fica ao lado da praia onde o rapaz desapareceu, segundo os bombeiros. A família, que é da cidade de Jundiaí, no interior de São Paulo, já fez o reconhecimento do corpo. Josiel estava junto com um amigo dentro do mar quando os dois começaram a ser levados pela correnteza. Uma onda o encobriu, e ele desapareceu. Segundo os bombeiros, o amigo de Josiel, que sabia boiar, foi resgatado pelos salva-vidas. Na manhã de terça, os bombeiros de Santos, no litoral sul do Estado, localizaram um outro corpo de um homem de cor parda, com aproximadamente 27 anos. A vítima boiava perto da faixa da areia e foi avistada por um salva-vidas. De acordo com os bombeiros, o corpo permanece no Instituto Médico Legal (IML) aguardando a presença de um parente ou responsável. De acordo com os bombeiros, não foi registrado nenhum outro desaparecimento. Ainda não há informação sobre a identidade da vítima.