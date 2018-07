Corpo de bebê levado vivo a necrotério será exumado O delegado Jairo Luiz Duarte, de Piraí do Sul, pedirá a exumação do bebê recém-nascido que foi considerado morto pelo obstetra do Hospital Anna Fiorillo Menarin, em Castro (156 quilômetros de Curitiba), e levado para o necrotério da instituição na segunda-feira. O bebê, que nasceu prematuro de 6 meses e pesava 650 gramas, chegou a ser resgatado do necrotério, mas não sobreviveu. Segundo o delegado, que está em Castro para ouvir as testemunhas, a análise a ser feita pelo legista indicará se houve imprudência médica. Caso o médico seja considerado responsável, poderá responder por crime de homicídio. "Os depoimentos estão sendo fortes, muito seguros, e depois da análise do IML ele (o médico) será chamado a depor", afirmou Duarte. O médico José Fernando será mantido afastado das atividades durante o processo.