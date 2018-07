Corpo de bióloga que morreu afogada é enterrado no Rio A bióloga Regina Célia Gonçalves Peralta, de 47 anos, que morreu afogada no sábado, 31, foi enterrada às 10 horas da manhã desta segunda-feira, no Cemitério de Inhaúma, na zona norte do Rio de Janeiro. Segundo a assessoria de imprensa do cemitério, a causa da morte da bióloga foi afogamento, enquanto mergulhava próximo da Ilha dos Porcos, em Arraial do Cabo, Região dos Lagos fluminense.