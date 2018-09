Corpo de Bombeiros corrige: acidente com ônibus fere 5 Cinco pessoas ficaram feridas nesta manhã após serem atropeladas por um ônibus desgovernado na região central de São Paulo. Inicialmente, o Corpo de Bombeiros informou que uma das vítimas havia morrido no local. O acidente aconteceu por volta das 10 horas no Parque Dom Pedro, próximo à Rua 25 de Março. O ônibus da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) subiu no canteiro e atingiu as pessoas que estavam no ponto próximo ao terminal de ônibus.