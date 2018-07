Corpo de brasileiro aparece nas margens do Rio da Prata A polícia argentina confirmou a descoberta do corpo do brasileiro Odair Marco Faria, que apareceu nas margens do rio da Prata, na altura do município de Punta Lara, na província de Buenos Aires. A informação foi divulgada na manhã desta quarta-feira, 19, pelo canal argentino C5N, que indicou que no dia 11 de março Faria havia desaparecido do navio italiano no qual viajava, o Costa Fascinosa.