Corpo de cadete aviador é encontrado em Pirassununga O corpo do cadete aviador Gabriel Blanco Vazquez foi encontrado na manhã de hoje em Pirassununga, no interior de São Paulo. Ele participava de um treinamento num planador ontem quando a aeronave caiu. Vazquez, natural do Rio de Janeiro, fazia uma missão de treinamento do Clube de Voo-a-Vela da Academia da Força Aérea (AFA).