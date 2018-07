De acordo com administração do cemitério, a cerimônia, que estava prevista para ter início às 13h começou com poucos minutos de antecedência e terminou às 13h30. A família já retirou as cinzas do local. De acordo com testamento do humorista, suas cinzas serão dividas e levadas metade para a cidade Maranguape, onde nasceu, no Ceará, e a outra metade para o Projac.