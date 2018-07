Corpo de Chico Anysio é velado no Teatro Municipal Rio, 24 - Amigos e parentes velam o humorista Chico Anysio desde o início da manhã, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, no Centro do Rio. Os filhos Bruno Mazzeo e Nizo Neto estavam entre os primeiros a chegar. Chico morreu na tarde de ontem, aos 80 anos, por falência múltipla dos órgãos, depois de longa internação para tratar uma infecção pulmonar.