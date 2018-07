Corpo de Chorão será sepultado às 17 horas em Santos

O velório, iniciado na noite de quarta-feira (06) no ginásio Arena Santos, será aberto ao público até as 13 horas, segundo a assessoria de imprensa do artista. A partir desse horário, ficará restrito aos familiares e amigos. Às 15 horas, o corpo deve seguir em cortejo para o cemitério, em um carro do Corpo dos Bombeiros. A carreata deve ir em direção ao Chorão Skate Park, uma pista de skate construída pelo cantor na Vila Mathias, passando pela frente do estádio do Santos, na Vila Belmiro.

Não se sabe se a mãe de Chorão, de 80 anos, estará presente no sepultamento. Ela foi avisada da morte do filho somente na noite de quarta-feira (06). De acordo com amigos, ela foi poupada da notícia porque teve um Acidente Vascular Cerebral (AVC) recentemente, e ainda se encontra em recuperação.

Despedida

Foram horas de espera sob chuva e vento, mas os fãs não arredaram pé da frente do ginásio de esportes Arena Santos, na Vila Mathias, onde o corpo de Chorão chegou por volta das 22h de quarta-feira (06) para ser velado. A limusine entrou no ginásio sob aplausos e gritos de "Chorão". Nas primeiras duas horas, só a família e amigos mais próximos puderam chegar perto do caixão, que foi coberto com as bandeiras do Brasil e do Santos Futebol Clube, time de coração do vocalista.

O skatista Sandro Dias, o Mineirinho, hexacampeão mundial e medalha de ouro do X-Games em 2006, foi um dos primeiros amigos a chegar ao velório. Também estiveram presentes os companheiros da Charlie Brown Jr. e os integrantes da banda de rock NX Zero.

Antes mesmo de o corpo chegar a Santos, dezenas de coroas de flores foram levadas ao Arena Santos, o maior ginásio de esportes da cidade, com capacidade para 5 mil pessoas. Rita Lee, Luciano Huck e Angélica foram alguns dos artistas que compareceram ao velório. Em toda a cidade, o clima era de consternação e saudade do ídolo que, por todos os lugares onde ia fazer show, Brasil afora, não se esquecia de falar de Santos, para onde se mudou em 1987, aos 17 anos, e do Santos FC.