Corpo de Chorão será velado em ginásio em Santos-SP

O Santos Futebol Clube chegou a oferecer o salão de mármore para a homenagem, mas a família de Chorão já havia confirmado a utilização do ginásio esportivo que, antes do início da tarde, já começava a ser preparado para o velório. O local fica na Avenida Rangel Pestana, na Vila Mathias.

Antes de o velório ser aberto ao público, o local ficou fechado por uma hora para que a família do vocalista possa reverenciá-lo. Ainda não foi confirmado se o corpo será cremado, conforme desejo do cantor. Em caso de cremação, a cerimônia deverá ocorrer no Memorial Necrópole Ecumênica, que fica localizado no sopé do Morro do Marapé. Nenhum contato foi feito com o cemitério com o objetivo de agendar o sepultamento.