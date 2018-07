Corpo de ciclista atropelada na Av. Paulista é enterrado

A ciclista morreu na manhã de ontem, 2, perto do cruzamento da Avenida Paulista com a Rua Pamplona, nos Jardins. Para desviar de um ônibus que fazia uma ultrapassagem, ela se desequilibrou e foi atropelada por outro coletivo, morrendo no local. A bióloga Juliana Dias era pesquisadora do Hospital Sírio-Libanês e ia da Vila Mariana para o trabalho.

O caso ocorreu a poucos metros do local onde a massagista Márcia Prado foi atropelada e morta por um ônibus, em 2009. Juliana era cicloativista e saía com grupos para plantar árvores.