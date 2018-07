Corpo de copiloto de avião que caiu em PE é identificado O corpo do copiloto Roberto Gonçalves foi identificado nesta manhã, de acordo com o irmão Jairo Gonçalves. Segundo ele, o corpo foi o primeiro a ser reconhecido no Instituto Médico Legal (IML). O copiloto é uma das 16 vítimas do acidente ocorrido na manhã de ontem, no Recife (PE), quando um avião da companhia aérea Noar caiu poucos minutos após decolar.