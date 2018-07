Corpo de copiloto morto em acidente é enterrado em PE O corpo do copiloto Roberto Souza Gonçalves, de 60 anos, foi enterrado hoje no Cemitério Morada da Paz, em Paulista, região metropolitana do Recife. Gonçalves era o copiloto do avião da companhia local Noar Linhas Aéreas que caiu anteontem perto da Praia de Boa Viagem, em um acidente que deixou um total de 16 mortos.