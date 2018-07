Corpo de criança atingida por jet ski é sepultado Foi enterrado na manhã desta segunda-feira, 20, em Arthur Nogueira, região de Campinas, no interior de São Paulo, o corpo de Grazielly Almeida Lames, de 3 anos. Ela morreu ao ser atingida na cabeça por um jet ski desgovernado, no início da noite de sábado, na Praia de Guaratuba, em Bertioga, no litoral paulista.