Corpo de criança é achado em área de naufrágio no AP A Capitania dos Portos do Amapá anunciou neste domingo, 13, em nota, que o corpo de uma criança foi encontrado em área próxima ao naufrágio que aconteceu neste sábado, 12, com uma embarcação que afundou durante o Círio Fluvial em Macapá. A capitania, no entanto, afirmou que não há confirmação de que a criança estava a bordo. A nota oficial da Marinha dá conta de nove mortos no acidente. Ainda de acordo com a Capitania dos Portos, um inquérito foi aberto inquérito para apurar o acidente, com prazo de 90 dias para a conclusão. O naufrágio aconteceu próximo ao Igarapé das Pedrinhas, na orla da capital amapaense.