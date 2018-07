Corpo de criança vítima de desabamento será liberado O corpo de Julia Moraes, de 3 anos, vítima do desabamento de parte de um prédio no centro de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, na noite de ontem, será liberado do Instituto Médico legal (IML) ainda na manhã de hoje. Ainda não há informação sobre horário do enterro da menina.