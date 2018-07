Corpo de d. Eugenio chega à catedral do Rio para velório Um clima de serenidade marcou, no início da tarde desta terça-feira, a chegada do corpo do cardeal dom Eugenio de Araújo Sales à Catedral de São Sebastião, no centro do Rio de Janeiro, onde foi recebido com uma salva de palmas pelos fiéis. Muitos chegaram em caravanas do interior e de outros Estados.