Corpo de defensora pública será enterrado hoje no MS Será sepultado na tarde de hoje, no Cemitério Memorial Park, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, o corpo da defensora pública Kátia da Silva Soares Barroso, de 37 anos, que faleceu ontem, vítima de um incêndio na madrugada de domingo. O corpo está sendo velado no cemitério desde a madrugada e o enterro acontece às 16h30.