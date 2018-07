Corpo de desaparecida é encontrado em Ubatuba-SP Equipes de buscas formadas pelo Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar e Guarda Municipal de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, localizaram por volta das 10 horas desta segunda-feira o corpo de Zenilda Monteiro Marcolina, de 32 anos, que estava desaparecida desde domingo. Ela foi surpreendida juntamente com outras seis pessoas por uma enxurrada na Cachoeira do Tombador, localizada na região do Sertão de Ubatumirim, a 30km do centro de Ubatuba, já próximo à divisa com o Estado do Rio de Janeiro.