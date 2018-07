Corpo de dom Eugênio será velado a partir de 12h no Rio O corpo do cardeal Dom Eugenio de Araújo Sales, morto na noite de segunda-feira, chegará na Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro às 12h desta terça-feira, quando começa o velório aberto ao público. Estão programadas missas de duas em duas horas no local e os fiéis já começaram a ocupar os bancos.