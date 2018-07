Corpo de Eduardo Campos é enterrado acompanhado por multidão em Recife

Campos, 49 anos, morreu em um acidente de avião na manhã de quarta-feira, em Santos, no litoral de São Paulo, junto com outras seis pessoas que estavam na aeronave.

O avião seguia do Rio de Janeiro a Santos, onde ele cumpriria agenda de campanha, quando caiu sobre prédios em um bairro residencial. Campos deixa a mulher, Renata, e cinco filhos.

O corpo de Campos foi velado desde a madrugada de domingo no Palácio Campo das Princesas, sede do governo pernambucano, de onde saiu o cortejo com o caixão acompanhado por milhares de pessoas.

O carro do Corpo de Bombeiros, no qual o corpo foi transportado, seguiu com a viúva e os filhos de Campos, a mãe, o irmão e Marina Silva, que vai encabeçar a chapa do PSB no lugar dele. O veículo trazia a faixa com a frase dita por ele um dia antes do trágico acidente e que também estampava a camiseta de parte das milhares de pessoas que foram prestar sua homenagem a Campos: "Não vamos desistir do Brasil."

Governador de Pernambuco por dois mandatos, Campos posicionava-se como um socialista pró-empresários e tinha cerca de 10 por cento das intenções de voto nas últimas pesquisas para a corrida presidencial, atrás da presidente Dilma Rousseff (PT) e de Aécio Neves, candidato pelo PSDB.

Campos foi enterrado ao lado do avô Miguel Arraes, que morreu também num 13 de agosto nove anos atrás, um dos ícones da esquerda na resistência à ditadura militar no Brasil e que também governou Pernambuco.