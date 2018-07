Corpo de Eloá é enterrado em Santo André O corpo de Eloá Cristina Pimentel, de 15 anos, foi enterrado na manhã de hoje no Cemitério Jardim Santo André, no Grande ABC. O cortejo foi acompanhado por pelo menos 12 mil pessoas, segundo informações da Guarda Civil Municipal. Eloá foi morta após ser mantida refém por mais de 100 horas pelo ex-namorado, Lindemberg Alves, de 22 anos, que está preso na Penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo. O cortejo saiu às 9 horas e foi aplaudido pela multidão que acompanhava a cerimônia de sepultamento. A cerimônia durou até as 9h24, quando os familiares começaram a retornar à sala do velório, onde permaneciam até as 10 horas. Os familiares e amigos próximos da adolescente seguiram ao lado do corpo protegidos por um cordão de agentes da GCM até o jazigo. A mãe, amparada por uma enfermeira do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e os familiares jogaram rosas em cima do caixão no momento do enterro.