Corpo de empresária morta em estrada é enterrado no RJ

RIO DE JANEIRO - O corpo da empresária Teresa Fontaine, de 47 anos, filha de um dos fundadores da Casa do Alemão, rede de lanchonetes com nove unidades especializadas em culinária alemã no Rio e Petrópolis, foi enterrado nesta terça-feira, 26, em Petrópolis, na região serrana. Ela morreu na noite de domingo, após ser baleada por um assaltante.

Teresa viajava de Petrópolis para o Rio com o marido, Francisco Santana, e o filho do primeiro casamento, Leon, de 8 anos, quando pararam para abastecer o carro em um posto de combustíveis da rodovia Washington Luís (BR-040), em Duque de Caxias (Baixada Fluminense), por volta das 20h30. Ao sair do estabelecimento, já na estrada, o veículo foi interceptado por dois carros. Santana tentou desviar, mas um homem atirou de dentro de um dos carros na direção das vítimas. Teresa foi a única atingida, no pulmão. Os assaltantes fugiram sem levar nada.

Santana seguiu pela rodovia até o 22º Batalhão da PM (Maré), na Linha Vermelha, e dali a mulher foi levada ao Hospital Federal de Bonsucesso, na zona norte do Rio, mas morreu durante o trajeto. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que ainda não tem pistas dos assaltantes. A concessionária que administra a rodovia anunciou que serão instaladas mais 73 câmeras na estrada, que atualmente conta com 15 aparelhos.