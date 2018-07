Corpo de empresário é encontrado em Mairiporã-SP O corpo do empresário Wirley Tadeu Rodrigues, 31 anos, que estava desaparecido havia seis dias, foi encontrado ontem em Mairiporã, na Grande São Paulo. O cadáver apareceu na margem da represa da cidade, nos fundos de uma casa no condomínio Recanto Arsil. A polícia ainda não sabe se houve assassinato. Foram solicitados exame necroscópico ao Instituto Médico Legal (IML) e perícia no local aos técnicos do Instituto de Criminalística (IC). Wirley Rodrigues desapareceu no dia 16 de junho, quando voltava para casa à noite. Tinha saído de Francisco Morato e ia para Caieiras. O empresário dirigia um Chevrolet Vectra, na cor prata. Como ele não chegou naquela noite, sua noiva registrou um boletim de ocorrência de desaparecimento no dia seguinte. O veículo que o empresário dirigia ainda não foi encontrado. Segundo a assessoria de imprensa da Secretaria de Segurança Pública (SSP), o caso foi registrado ontem na Delegacia de Mairiporã como morte suspeita. Por causa do estado do corpo, não foi possível constatar sinais visíveis de perfurações de bala ou de faca para determinar se houve ou não homicídio. As informações são do Jornal da Tarde.