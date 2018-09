Corpo de empresário levado por enxurrada é encontrado no RS As enxurradas do final de semana deixaram ao menos uma pessoa morta no Rio Grande do Sul. O empresário Mateus Costela, de 28 anos, caiu num arroio e foi arrastado pela correnteza, no interior de Veranópolis, no nordeste do Estado, na tarde de sábado. Os bombeiros avistaram o corpo em pouco tempo, mas só puderam retirá-lo à noite, depois de uma retroescavadeira abrir um canal para desviar o curso da água e permitir o acesso do grupo de resgate.