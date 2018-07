Corpo de enfermeira morta em SP será enterrado hoje

O corpo foi encontrado entre os escombros na noite de ontem. Ele estava no Instituto Médico legal (IML) e foi liberado por volta das 7 horas, sendo encaminhado para o velório do Hospital Municipal de Ribeirão Pires. O enterro está marcado para as 16 horas, no Cemitério Municipal São Sebastião, em Rio Grande da Serra.

Patrícia estava no sexto andar do prédio na hora do acidente. No mesmo andar se encontravam o metalúrgico José Fabrício Oliveira Moraes, de 37 anos, e a filha dele, Júlia, de 3 anos, que morreu. Uma infiltração na cobertura é a principal hipótese para a causa da queda das lajes.

Escombros

Cerca de 30 homens do Corpo de bombeiros continuam hoje os trabalhos de retirada dos escombros do prédio. A retirada das lajes do prédio está prevista para ser feita também hoje, segundo os bombeiros.