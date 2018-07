Corpo de estudante morta em cruzeiro é levado a Bauru A chegada a Bauru, do corpo da universitária Isabela Baracat Negrato, morta num cruzeiro marítimo na tarde de ontem, no Litoral Norte paulista, está prevista para as 18 horas e será velado no Memorial Bauru. Seu sepultamento ocorrerá amanhã, em hora a ser ainda marcada, no Cemitério da Saudade. A família, por enquanto, não deu informações sobre a vítima e deverá falar com a imprensa no final da tarde, disponibilizando as informações sobre o ocorrido. A Polícia Civil alega que Isabella ingeriu bebida alcoólica. De acordo com a companhia MSC Cruzeiros, proprietária do navio em que a jovem viajava, Isabela "não se sentiu bem" e foi levada, por volta das 16h30 de ontem, para o centro médico do cruzeiro. Em nota à imprensa, a MSC informou que "o médico responsável, vendo a situação delicada, solicitou o desembarque imediato. Porém a passageira veio a falecer durante o desembarque".