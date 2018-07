Corpo de estudante morta no Peru é velado em SP O corpo da estudante de medicina da PUC-Campinas, Paula Sibov, de 24 anos, que morreu ao cair de um penhasco domingo, 22, no sul do Peru, é velado na tarde desta sexta-feira em Osasco, na Grande São Paulo. O enterro está previsto, segundo o Cemitério Municipal de Osasco, para as 17 horas desta sexta-feira. O corpo chegou na manhã desta sexta ao Aeroporto Internacional de São Paulo (Cumbica), em Guarulhos. Depois seguiu para o Cemitério de Osasco, onde é velado desde as 13h30.