Corpo de estudante morto na Austrália só deve chegar ao Brasil em duas semanas

O corpo do brasileiro Roberto Laudísio Curti, de 21 anos, que morreu depois de ser atingido por eletrochoques disparados por armas taser da polícia de Sydney, na Austrália, só deve chegar ao Brasil daqui a duas semanas.

O corpo deve ficar no necrotério local, à disposição da polícia, até que as investigações sobre a morte do estudante tenham avançado.

As duas irmãs de Roberto concordaram com o pedido das autoridades locais para manter o corpo do estudante na Austrália até que seja esclarecido o que provocou a morte dele na madrugada do último domingo.

As irmãs do estudante pediram ao cônsul brasileiro em Sydney, André Costa, para manter sigilo sobre o inquérito.

O chefe de polícia do Estado de Nova Gales do Sul, Michael Gallacher, prometeu à família que o Departamento de Homicídios vai trabalhar com todo rigor para esclarecer o caso que é cercado de controvérsias.

Em uma das primeiras reações do alto escalão do governo australiano sobre o caso, o ministro das Relações Exteriores, Bob Carr, enviou condolências aos pais do brasileiro após conversar com o embaixador do Brasil na Austrália.

No entanto, o estudante é órfão, e as declarações já estão sendo consideradas como uma gafe pela imprensa australiana.

Repercussão

Nesta quinta-feira, alguns jornais de Sydney afirmaram que Roberto e um outro brasileiro, de nome Patrick, estavam havia duas noites em uma festa e que por causa da agitação de Roberto, Patrick decidiu se separar do amigo.

De acordo com a reportagem, os dois chegaram a discutir, quando Patrick disse ao amigo que ele estava com um comportamento estranho e paranoico. Após a discussão, o estudante brasileiro teria entrado num táxi com destino a King Street, no centro de Sydney.

Já em outra reportagem, o técnico do clube de futebol do bairro de Balmain, onde o brasileiro jogava, fez elogios a rapaz dizendo que 12 horas antes de morrer Roberto tinha jogado uma partida pelo time e feito um dos gols do jogo.

A ação policial que terminou com a morte do estudante teve início após o furto de um pacote de biscoitos em uma loja de conveniência durante a madrugada.

O repórter Marcos Moreira, do serviço brasileiro da emissora de rádio australiana SBS (Special Broadcasting Service), falou com funcionários da loja, que preferiram permanecer sob anonimato.

Um deles disse que não reconheceu Roberto Laudísio Curti como sendo o homem que entrou na loja e roubou um pacote de biscoitos e depois fugiu.

As imagens da câmera de vigilância do local estão em poder da polícia de Sydney e até o momento não foram divulgadas.

O estudante estava na Austrália desde o ano passado para visitar a irmã e o cunhado e fazer um curso de inglês numa escola de Bondi Junction, um bairro no sul da cidade. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.