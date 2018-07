Corpo de executivo da Magnesita chega hoje a BH O hangar do governo de Roraima confirmou que os corpos do executivo da Magnesita, Maurício Lustosa de Castro, e do piloto Alessandro Binder de Morais foram transferidos hoje para Belo Horizonte e devem chegar ainda nesta noite na capital mineira. Eles estavam em um monomotor, que partiu de Miami no dia 11 de julho e caiu em território venezuelano. Os corpos foram resgatados com apoio de militares da Venezuela.